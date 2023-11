Wielkie emocje i wiele bramek w meczu Galatasaray - Manchester United

Poprzednie mecze Galatasaray - Manchester United

W ostatnich trzech meczach między Galatasaray a Manchesterem United doszło do dwóch spotkań na stadionie Old Trafford i jednego na Türk Telekom Arena. Pierwszy mecz odbył się w dniu 19 września 2012 roku, gdzie Manchester United wygrał 1:0. Drugie spotkanie miało miejsce 20 listopada tego samego roku na Türk Telekom Arena, gdzie Galatasaray zwyciężył 1:0. Ostatni mecz rozegrany został na stadionie Old Trafford w dniu 3 października 2023 roku, a Galatasaray odniósł zwycięstwo nad Manchesterem United. Stosunek bramek w rozegranych meczach Galatasaray: 4, Manchester United: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu Galatasaray z Manchesterem United zakończyła się wynikiem 2:1 dla drużyny z Manchesteru. W 11. minucie bramkę dla Manchesteru United zdobył Garnacho po asyście Fernandesa, a w 18. minucie Fernandes sam wpisał się na listę strzelców po podaniu od Shawa. W 27 minucie Fernandes otrzymał żółtą kartkę za sfaulowanie przeciwnika. Jednak w 29. minucie Galatasaray odpowiedział bramką zdobytą przez Ziyecha. Przed przerwą Boey z drużyny Galatasaray również otrzymał żółtą kartkę za sfaulowanie przeciwnika, a w doliczonym czasie gry Amrabat z Manchesteru United został ukarany żółtą kartką za brutalny faul.

W drugiej połowie meczu Galatasaray z Manchesterem United, który odbył się w Stambule, gospodarze zdołali odrobić straty i doprowadzić do remisu. W 54. minucie zawodnik Galatasaray, Ayhan, otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Jednak już minutę później Manchester United zdobył bramkę dzięki McTominayowi po asyście Wan-Bissaki. W 58. minucie trener Manchesteru United dokonał dwóch zmian: Mainoo wszedł na boisko zastępując Amrabata, a Martial zastąpił Hojlunda. W 59. minucie Shaw otrzymał żółtą kartkę za brutalne zagranie.

W kolejnej minucie trener Galatasaray dokonał dwóch zmian: Akturkoglu wszedł na boisko zastępując Mertensa, a Oliveira zastąpił Ndombele. To jednak nie przeszkodziło Galatasaray w zdobyciu bramki w 62. minucie dzięki Ziyechowi. W 64. minucie Wan-Bissaka został ukarany żółtą kartką za sfaulowanie przeciwnika. W 71. minucie Akturkoglu zdobył kolejną bramkę dla Galatasaray po asyście Ziyecha, doprowadzając do remisu. W 78. minucie trener Manchesteru United dokonał dwóch zmian: Dalot wszedł na boisko zastępując Wan-Bissakę, a Pellistri zastąpił Garnacho.

W 82. minucie trener Galatasaray wprowadził Nelssona na boisko zastępując Angelino, a w 83. minucie Yilmaz wszedł zastępując Ziyecha. Ostatnia zmiana w drużynie Galatasaray nastąpiła w 88 minucie, gdy Demirbay wszedł na boisko zastępując Zahę. Cały mecz zakończył się remisem 3:3.

Skład meczu z dnia 2023-11-29

Galatasaray

O. Buruk - trener

Ferdo Muslera (1) bramkarz

Sacha Boey (93) obrońca

Kaan Ayhan (23) obrońca

Abdülkerim Bardakcı (42) obrońca

Angeliño (3) obrońca

Lucas Torreira (34) pomocnik

Tanguy Ndombélé (91) pomocnik

Hakim Ziyech (22) pomocnik

Dries Mertens (10) pomocnik

Wilfried Zaha (14) pomocnik

Mauro Icardi (9) napastnik

Manchester United

E. ten Hag - trener

André Oa (24) bramkarz

Aaron Wan-Bissaka (29) obrońca

Harry Maguire (5) obrońca

Victor Lindelöf (2) obrońca

Luke Shaw (23) obrońca

Scott McTominay (39) pomocnik

Sofyan Amrabat (4) pomocnik

Antony (21) pomocnik

Bruno Ferdes (8) pomocnik

Alejandro Garnacho (17) pomocnik

Rasmus Højlund (11) napastnik

Statystyki

Galatasaray Manchester United Strzały na bramkę 8 4 Strzały poza światło bramki 5 8 Wszystkie strzały 16 16 Strzały zablokowane 3 4 Faule 15 18 Rzuty rożne 5 2 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 58% 42% Żółte kartki 2 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 4 Suma podań 418 300 Dokładne podania 336 228 Procent dokładnych podań 80% 76% Gole oczekiwane 1.48 1.73

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Galatasaray rozegrał łącznie 10 meczów w ramach Ligi Mistrzów UEFA, z czego 5 miało miejsce w fazie grupowej, a 5 we wcześniejszych fazach. Wygrali oni 6 z tych spotkań, zremisowali 2 i przegrali 2. Łącznie zdobyli 19 goli, w tym 7 na swoim boisku. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym stadionie to zwycięstwo 2:1. Na wyjazdach rozegrali również 5 meczów i zdobyli na nich 12 goli, przy najwyższym wyniku na wyjeździe to zwycięstwo 3:0. Średnia ilość zdobywanych przez Galatasaray goli na mecz wynosiła 1.9. Zespół Manchester United rozegrał natomiast tylko 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA.

Wygrali oni jedno spotkanie, nie odnotowując żadnych remisów, ale przegrywając aż trzy razy. Łącznie zdobyli oni tylko 9 goli, w tym trzy na swoim boisku. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym stadionie to zwycięstwo 1:0. Na wyjazdach rozegrali tylko dwa mecze i zdobyli na nich sześć goli. Średnia ilość zdobywanych przez Manchester United goli na mecz wynosiła 2.3.

Tabela Grupa A:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Bayern Monachium 4 0 0 11 6 5 12 2 Galatasaray 1 2 2 10 12 -2 5 3 FC Kopenhaga 1 1 2 7 8 -1 4 4 Manchester United 1 1 3 12 14 -2 4

Liga Mistrzów UEFA - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Galatasaray a Manchesterem United, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz FC Kopenhagi z Galatasaray odbędzie się 12 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Parken w Kopenhadze. Natomiast Manchester United zmierzy się z Bayernem Monachium tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Old Trafford w Manchesterze.