Wielkie emocje i wiele bramek w meczu Podlasie Biała Podlaska - KS Wiązownica

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu pomiędzy Podlasiem Biała Podlaska a KS-em Wiązownica zakończyła się wynikiem 2:1 na korzyść drużyny gości. Już w pierwszej minucie meczu Wyjadłowski zdobył bramkę dla gospodarzy. Jednakże, już w trzeciej minucie gracz o nazwisku Kasia z KS-u Wiązownica wyrównał wynik. W 20 minucie to właśnie Janiczak z KS-u Wiązownica strzelił kolejną bramkę, dając swojej drużynie prowadzenie na koniec pierwszej połowy.

W drugiej połowie wczorajszego meczu, który odbył się w Białej Podlaskiej, gospodarze próbowali odrobić straty po pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 2:1 dla KS-u Wiązownica. W 56 minucie to jednak goście zdobyli kolejnego gola.

Bramkę dla KS-u Wiązownica strzelił Tabor, powiększając przewagę swojej drużyny. Podlasie Biała Podlaska nie poddało się i w 67 minucie udało im się zdobyć bramkę. Tym razem strzałem na bramkę rywali popisał się Wyjadłowski. Niestety, mimo starań gospodarzy, żadna z drużyn nie zdołała już zmienić wyniku meczu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem: Podlasie Biała Podlaska: 2, KS Wiązownica: 3.

Podsumowując drugą połowę meczu można stwierdzić, że obie drużyny miały swoje okazje do zdobycia bramek, jednak to KS Wiązownica okazało się skuteczniejsze i wygrało ten pojedynek na wyjeździe.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, w którym drużyna Podlasie Biała Podlaska przegrała z KS Wiązownica 2:3, Podlasie zajmuje 5. miejsce w tabeli. Dotychczasowy bilans drużyny to 8 wygranych meczów, 6 remisów i 4 porażki, co daje im łącznie 30 punktów. Natomiast KS Wiązownica znajduje się na 13. miejscu w tabeli, mając na koncie 6 zwycięstw, 4 remisy i 8 porażek, co daje im ogólnie 22 punkty.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Podlasiem Biała Podlaska a KS-em Wiązownica, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Podlasia Biała Podlaska z Sokołem Sieniawa odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 13.00 na stadionie Mosir w Białej Podlaskiej. Natomiast mecz KS-u Wiązownica z Orlętami Radzyń Podlaski odbędzie się tego samego dnia i o tej samej godzinie, ale na stadionie Gminnym w Wiązownicy.