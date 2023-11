Wielkie zwycięstwo Górnika Zabrze II nad Unią Turza Śląska - 4:0

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Górnika Zabrze II z Unią Turza Śląska, który odbył się w Zabrzu, gospodarze zdobyli dwie bramki. W 22 minucie bramkę dla Górnika Zabrze II strzelił Kulig, a w 30 minucie kolejną bramkę zdobył Wodecki. Wynik pierwszej połowy to Górnik Zabrze II 2 - Unia Turza Śląska 0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Górnika Zabrze II z Unią Turza Śląska, który odbył się w Zabrzu, gospodarze utrzymali swoją przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla Górnika Zabrze II. W 78 minucie meczu zawodnik o nazwisku Wodecki zdobył bramkę dla Górnika Zabrze II, podwyższając tym samym prowadzenie drużyny gospodarzy.

Następnie, w 88 minucie, kolejną bramkę dla Górnika Zabrze II zdobył Dziedzic. Ostatecznie cały mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla Górnika Zabrze II.

Pomeczowe podsumowanie

Górnik Zabrze II wygrał z Unią Turza Śląska 4:0. Po zakończeniu meczu, Górnik Zabrze II zajmuje 10. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 7 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 8 spotkań, co daje im sumę 24 punktów. Natomiast Unia Turza Śląska zajmuje 14. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 5 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 9 spotkań, co daje im sumę 19 punktów. W wyniku tego meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Górnik Zabrze II - 25 punktów.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Górnikiem Zabrze II a Unią Turza Śląska, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Starowicami Dolnymi a Górnikiem Zabrze II odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Starowice Dolne w Gminie Grodków. Natomiast Unia Turza Śląska zmierzy się z Gwarkiem Tarnowskie Góry tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie LKS Unia w Turza Śląska.