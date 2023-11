Wyrównany remis w meczu Sokół Kleczew - Świt Szczecin

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Sokołem Kleczew a Świtem Szczecin padły dwie bramki. W 11 minucie to drużyna gości, Świt Szczecin, otworzyła wynik spotkania, gdy piłkę do siatki skierował Kapelusz. Jednak Sokół Kleczew szybko odpowiedział i w 29 minucie Matuszewski zdobył bramkę dla swojego zespołu, wyrównując tym samym stan meczu na 1:1. Tak więc pierwsza połowa zakończyła się remisem między obiema drużynami.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Sokołem Kleczew a Świtem Szczecin, który odbył się w Kleczewie, obie drużyny kontynuowały zaciętą walkę. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

W 77 minucie to gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy bramkę zdobył Grobelny dla Sokoła Kleczew. Było to ważne trafienie, które dawało nadzieję na zwycięstwo miejscowym zawodnikom. Jednak Świt Skolwin nie poddał się i w 88 minucie udało im się wyrównać wynik. Bramkę dla gości strzelił Ladziak, co sprawiło, że emocje na boisku jeszcze bardziej się nasiliły. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2.

Obie drużyny mogą być zadowolone z tego rezultatu, ponieważ obie zaprezentowały dobrą grę i stworzyły wiele okazji do zdobycia bramek. Sokół Kleczew pokazał determinację i umiejętności, ale nie udało im się utrzymać prowadzenia do końca spotkania. Świt Szczecin natomiast wykorzystał swoją szansę na wyrównanie i zapisał na swoim koncie cenny punkt. Cały mecz zakończył się wynikiem: Sokół Kleczew: 2, Świt Skolwin: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem, obie drużyny, Sokół Kleczew i Świt Szczecin, miały po 2 gole. Po zakończeniu meczu, drużyna Świtu Szczecin zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Dotychczasowy bilans Świtu Szczecin to 13 wygranych meczy, 4 remisy i 1 porażka, co daje im łącznie 43 punkty. Natomiast Sokół Kleczew zajmuje czternaste miejsce w tabeli. Dotychczasowy bilans Sokoła Kleczew to 6 wygranych meczy, 4 remisy i 8 porażek, co daje im łącznie 22 punkty. Obie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Sokół Kleczew ma teraz 23 punkty.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Sokołem Kleczew a Świtem Szczecin, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Pogoni Szczecin II z Sokołem Kleczew odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Natomiast mecz Gedanii Gdańsk z Świtem Szczecin zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Boisko Gedania 1922 w Gdańsku.