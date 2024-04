Wysoka wygrana Błękitnych Stargard nad KP Starogard w 24. kolejce III Ligi - Grupa 2

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Błękitnych Stargard przed meczem zajmowała 11. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali 11 meczy, zremisowali 3 mecze, a przegrali 9 meczy. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 36. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 39 punktów. Natomiast drużyna KP Starogard przed meczem zajmowała 18. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali tylko 2 mecze, zremisowali 6 mecze, a przegrali aż 15 meczy. Suma ich punktów do tej pory wynosiła jedynie 12 punktów. Po dodaniu zdobytych punktów w ostatnim meczu, aktualnie Błękitni Stargard mają na swoim koncie 39 punktów, natomiast KP Starogard nadal posiada jedynie 12 punktów.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Błękitnymi Stargard a KP Starogard, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Pogoni Nowe Skalmierzyce z Błękitnymi Stargard odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00 na stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach. Natomiast mecz KP Starogard z Zawiszą Bydgoszcz również odbędzie się tego samego dnia o tej samej godzinie, ale na stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny w Starogard Gdański.