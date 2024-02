Zwycięstwo Legii nad Ruchem w 20. kolejce Ekstraklasy

Poprzednie mecze Ruch Chorzów - Legia Warszawa

W ostatnim czasie odbyły się dwa mecze między Ruchem Chorzów a Legią Warszawa. Pierwszy mecz miał miejsce 16 grudnia 2022 roku na stadionie Legia Training Center Książenice w miejscowości Książenice. Spotkanie zakończyło się wynikiem Legia Warszawa 2, Ruch Chorzów 1. Drugi mecz odbył się 6 sierpnia 2023 roku na stadionie Miejski Legii Warszawa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wynik tego spotkania to Legia Warszawa 3, Ruch Chorzów 0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Legia Warszawa: 5, Ruch Chorzów: 1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Legią Warszawa zakończyła się bezbramkowym remisem. Już w pierwszej minucie spotkania sędzia ukarał żółtą kartką zawodnika Legii Warszawa, Augustyniaka. W 28 minucie to zawodnik Ruchu Chorzów, Feliks, otrzymał żółtą kartkę. Mimo intensywnej gry obu drużyn, żadna z nich nie zdołała zdobyć gola w pierwszej połowie meczu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a Legią Warszawa, który odbył się w Chorzowie, drużyna gości zdołała zdobyć jedynego gola, zmieniając tym samym wynik spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Legii Warszawa dokonał zmiany w składzie. Gracz Kapustka wszedł na boisko, zastępując Augustyniaka. W 56 minucie to właśnie Legia Warszawa objęła prowadzenie. Gual strzelił gola dla swojej drużyny. W 64 minucie trener Legii Warszawa ponownie dokonał dwóch zmian w składzie.

Morishita wszedł na boisko, zastępując Kuna, natomiast Rosolek zastąpił Guala. W 74 minucie kolejna zmiana w drużynie Legii Warszawa - Pekhart wszedł na boisko, zastępując Kramera. W odpowiedzi na te zmiany, trener Ruchu Chorzów dokonał dwóch zmian w 76 minucie. Dlugosz wszedł na boisko, zastępując Kozaka, a Wilak zastąpił Vlkanova. W 80 minucie kolejna zmiana w drużynie Ruchu Chorzów - Josema wszedł na boisko, zastępując Monetę.

W 81 minucie trener Legii Warszawa dokonał ostatniej zmiany w składzie. Rejczyk wszedł na boisko, zastępując Josue. W 84 minucie trener Ruchu Chorzów dokonał dwóch zmian. Starzyński wszedł na boisko, zastępując Letniowskiego, a Szur zastąpił Feliksa. Mecz zakończył się wynikiem: Ruch Chorzów 0 - 1 Legia Warszawa.

Skład meczu z dnia 2024-02-09

Ruch Chorzów

J. Niedźwiedź - trener

Dante Stipica (36) bramkarz

Patryk Stępiński (59) obrońca

Szymon Szymański (20) obrońca

Maciej Sadlok (21) obrońca

Robert Dadok (96) pomocnik

Juliusz Letniowski (7) pomocnik

Patryk Sikora (8) pomocnik

Łukasz Moneta (13) pomocnik

Miłosz Kozak (70) napastnik

Adam Vlkanova (88) napastnik

Michał Feliks (19) napastnik

Legia Warszawa

K. Runjaić - trener

Kacper Tobiasz (1) bramkarz

Radovan Pankov (12) obrońca

Steve Kapuadi (3) obrońca

Yuri Ribeiro (5) obrońca

Paweł Wszołek (13) pomocnik

Rafał Augustyniak (8) pomocnik

Juergen Elitim (22) pomocnik

Patryk Kun (33) pomocnik

Josué (27) napastnik

Marc Gual (28) napastnik

Blaž Kramer (9) napastnik

Statystyki

Ruch Chorzów Legia Warszawa Strzały na bramkę 0 2 Strzały poza światło bramki 4 2 Wszystkie strzały 9 8 Strzały zablokowane 5 4 Faule 16 13 Rzuty rożne 5 7 Spalone 2 3 Posiadanie piłki 43% 57% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 0 Suma podań 307 414 Dokładne podania 224 328 Procent dokładnych podań 73% 79%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Ruch Chorzów i Legia Warszawa, przed meczem Legia zajmowała 5. miejsce w tabeli, natomiast Ruch Chorzów był na 17. miejscu. Do tej pory Legia wygrała 9 meczy, zremisowała 5 i przegrała 5, co dało im sumę 32 punktów. Natomiast Ruch Chorzów wygrał tylko jeden mecz, zremisował dziesięć razy i przegrał osiem razy, co daje im sumę 13 punktów. W rozegranym meczu zwyciężyła Legia Warszawa, zdobywając tym samym kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do dotychczasowej sumy, aktualnie Ruch Chorzów posiada 13 punktów, a Legia Warszawa ma ich już 35.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Ruch Chorzów zmierzy się z Wartą Poznań w kolejnym meczu, który odbędzie się 17 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Śląski w Chorzowie. Natomiast Legia Warszawa zagra przeciwko Puszczy Niepołomice dzień później, czyli 18 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim Legii Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.