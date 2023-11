Zwycięstwo Stomilu Olsztyn nad GKS Jastrzębie w meczu 19. kolejki II ligi

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Stomil Olsztyn z GKS-em Jastrzębie zakończyła się wynikiem 0:0. W 10 minucie żółtą kartkę otrzymał Kuban z drużyny Stomil Olsztyn, a w 16 minucie Bała również z tej drużyny. W 17 minucie żółtą kartkę dostał Kozłowski z Jastrzębia, a w 20 minucie Krawczun z Stomilu Olsztyn. Goluch z GKS Jastrzębie otrzymał żółtą kartkę w 21 minucie, a Bezpalec z Stomilu Olsztyn w 24 minucie. W 30 minucie doszło do zmiany w drużynie GKS-u Jastrzębie - Kiebzak wszedł na boisko, zastępując Kozłowskiego. Matuszek z GKS Jastrzębie otrzymał żółtą kartkę w 35 minucie.

W drugiej połowie meczu, który odbył się w Olsztynie, gospodarze wyszli na prowadzenie w 47 minucie. Bramkę zdobył Pietraszkiewicz. Następnie, w 49 minucie Laskowski z drużyny Stomil Olsztyn otrzymał żółtą kartkę. W 57 minucie doszło do zmiany w drużynie GKS-u Jastrzębie - Zych wszedł na boisko, zastępując Golucha. W 76 minucie trener GKS-u Jastrzębie dokonał zmian: Ali wszedł na boisko za Bednarskiego, Mucha zastąpił Vaza, a Kurbiel wszedł za Bałę w drużynie Stomila Olsztyn.

W 80 minucie Kondracki wszedł na boisko za Laskowskiego. W 85 minucie Kośmicki z drużyny Stomil Olsztyn otrzymał żółtą kartkę. W doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie Florek wszedł na boisko za Pietraszkiewicza. W 90+7 minucie Matuszek z drużyny GKS Jastrzębie otrzymał czerwoną kartkę, a Lech żółtą kartkę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Stomil Olsztyn 2, GKS Jastrzębie 0.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, GKS Jastrzębie zajmuje 14 miejsce w tabeli. Dotychczasowy bilans Jastrzębia to 5 wygranych meczów, 6 remisów i 7 porażek, co daje im łącznie 21 punktów. Stomil Olsztyn zajmuje natomiast 15 miejsce w tabeli. Dotychczasowy bilans drużyny Stomilu Olsztyn to 6 wygranych, 2 remisy i 10 porażek, co daje im łącznie 20 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stomilem Olsztyn a GKS-em Jastrzębie, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Pogoni Siedlce z Stomilem Olsztyn odbędzie się 4 grudnia 2023 roku o godzinie 18:15 na stadionie Rosrrit w Siedlcach. Natomiast mecz GKS-u Jastrzębie z KKS-em Kalisz zostanie rozegrany 2 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 na stadionie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju.