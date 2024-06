Bartosz Bereszyński bojowo nastawiony przed Polska – Holandia. „Będziemy dla nich nieprzyjemni!”

Bartosz Bereszyński: Depay lubi robić różnicę

Dziennikarze od razu zapytali Bereszyńskiego o najbliższy mecz z Holandią i to, na którego holenderskiego piłkarza trzeba głównie uważać.- Nie chciałbym tu wskazywać jednego odpowiedział Bereszyński. Myślę, że Depay jest takim ich, może nie mózgiem, ale takim punktem odniesienia w grze ofensywnej, gdzie mam wrażenie, że każda akcja przez Depaya musi przejść i lubi mieć piłkę, robić różnicę. Jest innym piłkarzem, jeżeli chodzi o grę klubową, a o grę reprezentacyjną zawsze tej reprezentacji dawał jakość. Również wiemy, że mają fajne wahadła, chociażby po prawej stronie, gdzie jest Dumfries, gdzie jest Frimpong, to są zawodnicy, którzy są w świetnej formie. Kilku piłkarzy im wypadło, ale zdajemy sobie sprawę, że Holandia to jest mocny zespół, mieliśmy z nimi okazję rywalizować nie tak dawno, więc zdajemy sobie sprawę o ich sile, ale my też musimy patrzeć na siebie – dodał.

Grupa, do której trafili Polacy, jest ultraciężka. Zatem z ilu punktów tutaj będziecie zadowoleni?- Ciężko powiedzieć ile będzie w porządku – stwierdził Bereszyński. - Najlepiej tyle, żeby nam to dało awans. Ja nie chcę mówić, że będzie jeden punkt i będzie w porządku, to nie tak, my chcemy wygrać każde kolejne spotkanie, a co będzie - nie wiem. Zdajemy sobie sprawę, że to jest mega ciężka grupa, jakie są zasady na tym turnieju, że nie tylko dwa pierwsze miejsca, ale również trzecie miejsce wychodzi z grupy, więc jest o co walczyć. Myślę, że możemy się przeciwstawić każdemu zespołowi, jeżeli będziemy zwartą grupą i taką nieprzyjemną ekipą do grania. Nikt nie będzie lubił grać przeciwko nam, bo jesteśmy wybiegani, fajni technicznie i potrafimy cierpieć na boisku. Musimy być spokojni, ciężko pracować i mam nadzieję, że już w niedzielę zaczniemy ten turniej w fajnym stylu – zakończył.

