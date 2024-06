Cezary Kulesza musiał napisać to o Probierzu. Takie są realia pracy selekcjonera. Drastyczna metamorfoza

Dania - Serbia RELACJA NA ŻYWO: Mecz o być albo nie być na Euro! To będzie bitwa!

Reprezentacja Polski kolejny raz udowodniła, że mecze o honor wychodzą im najlepiej. Biało-czerwoni zakończyli udział w mistrzostwach Europy w Niemczech w fazie grupowej. Pozostaje spory niedosyt, ponieważ ekipa z Robertem Lewandowskim na czele miała szansę w spotkaniu z Holandią sprawić niespodziankę, jednak wszelkie nadzieje na zdobycie chociaż jednego punktu rozwiał Wout Weghorst, który uratował "Oranje" w ostatnich minutach spotkania. Mecz z Austrią był o wszystko, ponieważ porażka przekreślała szansę na awans choćby z trzeciego miejsca. Podopieczni Ralfa Rangnicka byli bezwzględni i pewnie zwyciężyli 3:1. Polacy w starciu z Francją pokazali charakter, choć w 56. minucie rzut karny wykorzystał Kylian Mbappe to biało-czerwonym udało się doprowadzić do remisu za sprawą wykorzystania jedenastki przez Roberta Lewandowskiego.

𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 ❌𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 ✅Udana poprawka z rzutu karnego i mamy remis z Francją!🔴📲 Oglądaj #FRAPOL ▶️ https://t.co/rhcRX9V8dM pic.twitter.com/CEEtwQF9oJ— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2024

Cezary Kulesza powiedział co myśli o Michale Probierzu. Prezes PZPN nie mógł zareagować inaczej

Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024, jako ostatnia z drużyn. Eliminację na imprezę w Niemczech były kompletnie nieudane, a wszystko przez fakt, że część z nich była rozgrywana za kadencji Fernando Santosa. Cezary Kulesza napisał wprost za pomocą mediów społecznościowych, co myśli o Michale Probierzu i dalszej jego współpracy z kadrą. - Michał Probierz przejął reprezentację w bardzo trudnym momencie. Od tego czasu poprawiła się atmosfera w zespole oraz styl gry naszej drużyny. Reprezentacja gra odważnie i ofensywnie. Porażki wyzwoliły sportową złość, ale nie zwątpienie. Dziękuję wszystkim zawodnikom za ich walkę i zaangażowanie, ale również za zachowanie poza boiskiem. Otwartość na kibiców, współpraca z mediami, wspólny powrót do kraju. Taka dojrzała postawa pozwala nam wierzyć, że wyciągniemy odpowiednie wnioski i wrócimy silniejsi. Wiem, że ta reprezentacja dostarczy nam jeszcze wielu powodów do radości - można przeczytać.