Chorwacja - Włochy NA ŻYWO transmisja z meczu Euro 2024 dzisiaj 24.06.2024

Chorwacja i Włochy to zespoły, które na Euro 2024 poniosły już bolesne porażki z Hiszpanią. Różni je jednak występ przeciwko Albanii - Włosi pomimo utraty najszybszego gola w historii mistrzostw Europy (przegrywali już od 22. sekundy) zdołali wygrać z tą ambitną drużyną z Bałkanów 2:1. Z kolei Chorwaci po laniu od Hiszpanii (0:3) tylko zremisowali w bałkańskich derbach 2:2, choć jeszcze w doliczonym czasie gry prowadzili 2:1. Ostatecznie podzielili się z Albańczykami punktami i przed ostatnią kolejką są na ostatnim miejscu w tabeli grupy B. Oznacza to, że przeciwko Włochom zagrają o wszystko i najprawdopodobniej tylko zwycięstwo da im awans do 1/8 finału. To pokazuje, jak wielkie emocje czekają nas w dzisiejszym hitowym meczu w Lipsku.

Mecz Chorwacja - Włochy w grupie B Euro 2024 odbędzie się w poniedziałek, 24 czerwca. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanale TVP 2, a online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy!