Dziennikarz brutalnie pobity podczas Euro 2024. Sprzeczka wywiązała się podczas transmisji live. Trafił do szpitala [WIDEO]

Trwa Euro 2024, które od samego początku dostarcza kibicom wielkich emocji. Na boiskach dzieje się naprawdę wiele, a rozstrzygnięcia meczów często padają w samych końcówkach, co tylko dodaje pikanterii rywalizacji. Niestety, wiele zarzutów dotyczy kwestii organizacyjnych. Czasem z problemami radzić sobie muszą także dziennikarze. Niedawno informowaliśmy o wielkiej wpadce przed meczem otwarcia Niemcy – Szkocja, gdy jeden z mężczyzn pokazał podczas transmisji przyrodzenie. Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej.

Do kolejnej – tym razem groźnej sytuacji doszło podczas transmisji portugalskiej stacji SIC. W trakcie wejścia na żywo spod stadionu dziennikarz poszarpał się z kibicami. Ci rzucili się na niego zdecydowanie agresywniej, co poskutkowało wizytą reportera w szpitalu. Wszystko pojawiło się na wideo.

Euro 2024: Dziennikarz brutalnie pobity. Trafił do szpitala [WIDEO]

Portugalski dziennikarz Nuno Pereira relacjonował sytuację spod stadionu, gdy kibice zaczęli krzyczeć „Cristiano Ronaldo” tuż za jego plecami. Reporter w pewnym momencie nie wytrzymał i wdał się w sprzeczkę oraz wyprowadził kopnięcie w niesfornych fanów.

To doprowadziło do eskalacji, która zakończyła się atakiem na wysłannika z Portugalii. Dziennikarz SIC został pchnięty na żywopłot, gdzie nie miał wielu szans w starciu z kibicami. Oberwało się także jego operatorowi. Nagranie momentalnie się urwało, a według dalszych relacji reporter trafił do szpitala ze zwichniętym barkiem.

- Dwóch portugalskich dziennikarzy zostało zaatakowanych i pobitych przez kilku sprawców. 47-latek doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala. 57-latek został lekko ranny – poinformował w „Bildzie” rzecznik lokalnych służb.

