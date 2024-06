i Autor: AP PHOTO Anatoliy Trubin (z prawej)

Euro 2024: Ukraina

Euro 2024: Anatoliy Trubin. Sylwetka reprezentanta Ukrainy

Anatoliy Trubin to najmłodszy z trzech bramkarzy w swojej kadrze, jednak to on zagrał najwięcej spotkań w eliminacjach Euro 2024. W meczach barażowych bronił już jednak Lunin i zdaje się, że to starszy bramkarz z Realu Madryt będzie pierwszym wyborem Rebrova. Kim jest Anatoliy Trubin? Sylwetka Anatoliya Trubina - reprezentanta Ukrainy powołanego na Euro 2024.