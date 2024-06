i Autor: AP PHOTO Brian Brobbey

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Brian Brobbey. Sylwetka reprezentanta Holandii

Brian Brobbey jest jednym z napastników reprezentacji Holandii powołanych na Euro 2024, ale tuż przed pierwszym meczem doznał kontuzji, która mocno skomplikowała jego sytuację. Selekcjoner Ronald Koeman postanowił dowołać do składu Joshuę Zirkzeego i wszystko wskazuje na to, że 22-letni snajper Ajaxu nie będzie do jego dyspozycji na mecz z Polską. Niewykluczone jednak, że Brobbey pomoże drużynie w późniejszych spotkaniach.