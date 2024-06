Euro 2024: Dusseldorf - Co warto zobaczyć? Historia, zabytki, ciekawostki

Jan Tomaszewski ostro o żartach z Lewandowskiego i jego żony. Tak ocenia to, co Anna Lewandowska pokazuje w sieci

Miasto leżące w Nadrenii Północna-Westfalia liczy ok. 640 tys. mieszkańców, ale całą aglomerację Rhein Ruhr zamieszkuje ok. 12 mln osób. Na stadionie Merkur Spiel-Arena na co dzień gra wańka wstańka niemieckiej Bundesligi, Fortuna . W tym wieku dwukrotnie spadała i awansowała do Bundesligi, a najbardziej spektakularny klops przytrafił się jej kilkanaście dni temu. W barażach o Bundesligę najpierw wygrała w Bochum 3:0, żeby w rewanżu przegrać u siebie 0:3, a później ulec w rzutach karnych. W przeszłości w Fortunie występowali znani polscy piłkarze: Rudolf Wójtowicz, Andrzej Buncol czy Ryszard Cyroń, a obecnie bramkarz Karol Niemczycki i Dennis Jastrzembski.

Dusseldorf – mecze na EURO 2024

Na stadionie wybudowanym w latach 2002/04 za 240 mln euro w miejsce starego Rheinstadionu, w fazie grupowej odbędą się 3 mecze: Francja - Austria (grupa D „polska” - 17 czerwca godz. 21.00 ), Słowacja – Ukraina (grupa E - 21 czerwca godz. 15.00) oraz (Albania – Hiszpania (grupa B 24 czerwca godz. 21.). Po jednym meczu na Merkur Spiel Arena przewidziano w 1/8 i ¼ finału.

Dusseldorf – co warto zobaczyć

Jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w tym mieście jest Koenigsallee, czyli aleja (bulwar) w śródmieściu miasta. Zaprojektowany został przez Caspara Antona Huschbergera, a budowę zakończono w 1804 roku. Przy kilkusetmetrowej alei znajdują się drogie sklepy, galerie handlowe i domy mody, bardzo znanych marek, jak Lacoste, Armani, Chanel czy Prada. Drugim miejscem, które warto zobaczyć, a nie trzeba wydawać dużej gotówki jest promenada nad Renem, urokliwa szczególnie w letniej porze.

Dusseldorf - to trzeba zjeść i… wypić

Atrakcją Dussledorfu jest „Die längste Theke der Welt”, w tłumaczeniu to najdłuższy bar na świecie. Nazwa wzięła się stąd, że byłaby to najdłuższa lada (bar) na świecie, gdyby połączono lady wszystkich znajdujących się tam 250 pubów. Nie namawiamy do spożywania alkoholu, ale praktycznie każdy turysta trafiający do tego miejsca próbuje alt beer (ciemne piwo), a także likieru Killepitsch. Wytwarzany jest wyłącznie w destylarni Busch w Dusseldorfie.

