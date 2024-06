i Autor: AP PHOTO Ivan Schranz

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Ivan Schranz. Sylwetka reprezentanta Słowacji

KH 10:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ivan Schranz to najbardziej doświadczony z napastników powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024, choć 30-latek nie rozegrał w kadrze powalającej liczby meczów. Poprzednie mistrzostwa Europy stracił z powodu kontuzji i wciąż czeka na swój debiut na tym turnieju. Schranz od trzech lat jest piłkarzem Slavii Praga, a polscy kibice mogą pamiętać go z europejskich starć tej drużyny z Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa.