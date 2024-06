i Autor: AP PHOTO Okay Yokuslu (z numerem 5 po lewej)

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Okay Yokuslu. Sylwetka reprezentanta Turcji

Okay Yokuslu to jeden z pomocników reprezentacji Turcji na Euro 2024. 30-latek od dłuższego czasu jest w kadrze, w której zagrał m.in. we wszystkich trzech meczach na ostatnim Euro. Tamten turniej był jednak nieudany i tureccy kibice woleliby o nim zapomnieć. Lepiej ma być na tegorocznych mistrzostwach w Niemczech, gdzie Yokuslu z pewnością przyda się ze swoim doświadczeniem.