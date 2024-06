i Autor: AP Photo/Michael Probst

Arena mistrzostw Europy

Euro 2024: stadion we Frankfurcie. Informacje techniczne, pojemność, informacje, ciekawostki, mecze

Tak jak stadion w Stuttgarcie zawsze będzie kojarzył się polskim kibicom pozytywnie z mistrzostwami świata w 1974 roku, to ten we Frankfurcie nad Menem z... wielką wodą i straconą szansą na finał MŚ. Na ówczesnym Waldstadionie we Frankfurcie Polska przegrała z RFN 0:1. Stadion Deutsche Bank Park będzie gościł uczestników EURO 2024 .