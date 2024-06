i Autor: AP Michał Probierz

Selekcjoner ocenia mecz Polska – Holandia

EURO 2024. Trener Michał Probierz zabiera głos i jasno stawia sprawę: – Nie mam zamiaru biczować zawodników

– Podchodzimy do tego spokojnie, trzeba nad tym wszystkim popracować. Zabrakło cwaniactwa w niektórych sytuacjach, by zdobyć drugą bramkę, czy to wyrównującą, czy to prowadząc. Mamy następny mecz z Austrią, zrobimy wszystko, żeby wygrać i awansować – tak selekcjoner Michał Probierz skomentował w TVP Sport przebieg meczu otwarcia EURO 2024 Polska – Holandia (1:2).