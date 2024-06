Spis treści

Piłkarskie Mistrzostwa Europy wreszcie się zaczęły! Za nami mecz otwarcia, w którym Niemcy rozbili 5:1 Szkocję, a przed nami kolejne mecze na Euro 2024. Mistrzostwa w Niemczech potrwają od 14 czerwca do 14 lipca czyli przez okrągły miesiąc. W ME zagrają 24 drużyny, w tym reprezentacja Polski. Na początek faza grupowa. W sześciu grupach zespoły rywalizować będą systemem każdy z każdym. Potem poznamy pary 1/8 finału.

Mecze dzisiaj na Euro 2024 sobota 15.06 Kto dzisiaj gra w ME?

W sobotę 15 czerwca trzy kolejne mecze w Mistrzostwach Europy. Najpierw dokończenie pierwszej kolejki w grupie A, a następnie dwa spotkania w grupie B. Pierwszy mecz jutro to starcie Węgry - Szwajcaria (godz. 15, grupa A). Kapitan reprezentacji Węgier Dominik Szoboszlai podczas swojego niedawnego wywiadu dla UEFA.com podkreślił, jak ważne jest dla niego twardo stąpanie po ziemi, mówiąc: - To ważne dla każdej drużyny. Szwajcaria również będzie myślała, że ​​dobry start bardzo im pomoże. Zobaczymy, kto będzie tego bardziej chciał - powiedział

Jakie dzisiaj mecze na Euro 2024? Kto gra dzisiaj w sobotę 15 czerwca

Kolejne mecze jutro na Euro 2024 to dwa spotkania w grupie B. Najpierw mecz Hiszpania - Chorwacja (godz. 18, gruba B). Hiszpania i Chorwacja bardzo często ze sobą grają i zazwyczaj są to bardzo interesujące starcia. La Roja utrzymuje przewagę w bilansie tej rywalizacji. Chorwacki obrońca Joško Gvardiol jest świadomy skali zadania, jakie w pierwszej kolejności stanie przed podopiecznymi Zlatko Dalicia. - Tradycyjnie mamy problemy z grą przeciwko nim – przyznał, po czym podkreślił, gdzie jego zdaniem Chorwacja może prosperować: - Są dobrze znani z utrzymywania posiadania piłki przez cały mecz i to będzie wspaniały pojedynek. Mamy naszych silnych środkowych pomocników, na których polegamy i jestem pewien, że wykonają znakomitą robotę - stwierdził

Ostatni trzeci mecz jutro na Euro 2024 to spotkanie Włochy - Albania (godz. 21, grupa B). Włosi przybyli do Niemiec jako obrońca trofeum, a defensor Giovanni Di Lorenzo widzi wiele podobieństw, zarówno pod względem personelu, jak i charakteru, do drużyny, która zdobyła trofeum w 2021 roku. - Nie mamy siedmiu lub ośmiu zawodników z tej drużyny, ale dusza tej grupy jest taka sama – powiedział. - W tym składzie są wspaniali piłkarze, ale także wspaniali ludzie: to jest to, co łączy zespoły biorące udział w EURO 2020 i EURO 2024 - podkreślał.

Kto dzisiaj gra na Euro 2024? Jakie mecze dzisiaj i gdzie oglądać?

Mecze dzisiaj na Euro 2024 to spotkania:

Węgry - Szwajcaria (godz. 15)

Hiszpania - Chorwacja (godz. 18)

Włochy - Albania (godz. 21)

Transmisja TV Euro 2024 na antenach TVP 1 i TVP Sport.

To będą największe gwiazdy Euro 2024! Sprawdź, czy ich rozpoznasz [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego Robert Lewandowski Krzysztof Piątek Piotr Zieliński Dalej