Jesus Imaz wcale się z tym nie kryje. Tego oczekuję od reprezentacji Hiszpanii na EURO!

Hiszpański napastnik Jagiellonii uważa, że jego rodacy pokazali do tej pory, że są poważnym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Europy. - Hiszpania jest wystarczająco przygotowana, aby wygrać z każdym rywalem - powiedział Jesus Imaz w rozmowie z "Super Expressem". - W każdym meczu pokazujemy, że takim stylem może dojść do finału i wywalczyć tytuł. Chyba nikt nie ma wątpliwości w tej kwestii. Mecz z Francją będzie podobny do tego z Niemcami. Na pewno nie będzie łatwiejszy. W końcu stawką jest awans do finału. Hiszpania będzie starała się posiadać piłkę, ale Francja będzie szukała okazji, żeby strzelić gola. Tak samo jak na okazje czekali Niemcy - analizował.

Wiek nie ma żadnego znaczenia

Hiszpania do meczu z Francją przystąpi bez trzech kluczowych zawodników. Czy poradzi sobie bez nich? - Jesteśmy gotowi na tytuł - przekonywał Jesus Imaz na naszych łamach. - Na początku nie wszyscy wymieniali nas w gronie faworytów, bo mamy młodych piłkarzy. Tłumaczono to tym, że brakuje im doświadczenia Ale udowodniliśmy, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Młodzi pokazali, że się nie boją, że walczą. Ta młodość może poprowadzić nas po złoto. Powtórzę: Hiszpania jest faworytem do zdobycia mistrzostwa Europy - dodał lider mistrza Polski.

