Jude Bellingham wprowadzi Anglię do finału EURO? Były kadrowicz mówi o odpowiedzialności, presji, która plącze nogi

Jorge Felix o awansie Hiszpanii do finału EURO. Ten piłkarz zachwycił gwiazdę Piasta Gliwice, co za słowa! [ROZMOWA SE]

On jest najlepszy na ME?

Bellingham jest bardzo zły na to...

Bellingham ma za sobą świetny sezon w Realu, z którym zdobył mistrzostwo Hiszpanii i wygrał Ligę Mistrzów. Na Euro strzelił dwa gole: z Serbią i ze Słowacją. Czy trafi także w starciu z Holandią w półfinale w Dortmundzie? - Słucham jego wywiadów i mam wrażenie, że fragmentami jest bardzo zły na to, co się dzieje wokół reprezentacji - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Zawodnicy nie czują tego wsparcia kibiców, że ta krytyka mediów bardzo mocno do nich dociera i plącze nogi zawodników. W angielskiej kadrze jest kilku graczy dobrze przygotowanych. Jude Bellingham czy Phil Fodden chcą brać ten ciężar gry na siebie. Oni próbują coś kreować w środku pola i biorą presję na siebie. Odnoszę wrażenie, że Bellingham próbuje ratować Anglię, ale czy wprowadzi ją do finału? - zastanawiał się.

Lamine Yamal namaszczony przez legendę futbolu. Tak zaczęła się jego znajomość z Leo Messim!

Kane też może zrobić różnicę

Były bramkarz uważa, że tym graczem, który pomoże pomocnikowi Realu Madryt będzie kapitan angielskiej kadry. - Może pomoże mu w tym Harry Kane, który ma tę strzelecką intuicję - przekonywał Dudek na naszych łamach. - Ale wiemy, jakie fatum nad nim krąży, że nie wygrał poważnego trofeum. Ale to kolejny zawodnik, który może zrobić różnicę - podkreślił legendarny reprezentant Polski.

