Kim jest Luka Modrić? Sylwetka pomocnika reprezentacji Chorwacji: kluby, ciekawostki, rodzina

Luka Modrić – klub

Urodzony w Zadarze Modrić przystępuje do imprezy w świetnym nastroju, bo przecież kilka tygodni temu wygrał z Realem Madryt po raz szósty Ligę Mistrzów. Poważną karierę zaczął jak wielu chorwackich piłkarzy w Dinamie Zagrzeb 20 lat temu. W 2008 roku przeniósł się do Tottenhamu, z którym jak wielu innych znanych piłkarzy, nie zdobył niczego. Do Realu trafił w 2012 roku za 35 mln euro i z „Królewskimi” zaczął kolekcjonować trofea. Cztery razy był mistrzem Hiszpanii i tyle samo razy zdobył Klubowe Mistrzostwo Świata. W 2018 roku otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie.

Luka Modrić – reprezentacja

Modrić jest piłkarskim fenomenem utrzymując tak wysoką formę przez tyle lat. Tak samo reprezentacja Chorwacji, kraju liczącego niewiele ponad 4 mln ludności jest fenomenem. Dwa ostatnie mundiale kończyła z wicemistrzostwem świata i trzecim miejscem, w dużej mierze dzięki znakomitemu rozgrywającemu. Pełnił w nich też funkcję kapitana zespołu. W finałach mistrzostw Europy do tej pory zagrał 13 meczów, w których strzelił 3 gole i miał dwie asysty.

Luka Modrić – rodzina

Żoną piłkarza jest Vanja Bosnić, która wciela się w rolę agentki zawodnika. Poznał ją gdy był piłkarzem Dinama Zagrzeb, a Vanja pracowała w biurze agenta piłkarza, Mario Marica. Pobrali się w 2010 roku. Mają troje dzieci, syna Ivana oraz córki Eme i Sofię.

Luka Modrić – sylwetka

Data urodzenia: 9 września 1985

Klub: Real Madryt

Bilans w kadrze (mecze/gole): 175 / 25

Debiut w reprezentacji: 1.03.2006, Chorwacja – Argentyna 3:2

