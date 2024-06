Lukas Podolski nie wytrzymał po meczu Polaków! Jednym zdjęciem zadrwił tak, że nie było czego zbierać

Piłkarze prowadzeni przez selekcjonera Michała Probierza byli o krok od remisu w pierwszym meczu Euro 2024 z Holandią po tym, jak na prowadzenie wyprowadził ich Adam Buksa już po nieco ponad kwadransie gry. Dobra dyspozycja i niemoc "Oranje" przez niemalże cały mecz sprawił, że internauci nie mogli sobie odpuścić skomentowania pierwszego meczu Polaków w humorystyczny sposób memami. Show skradł jednak wpis Lukasa Podolskiego na platformie "X", w którym gwiazdor Górnika Zabrze postanowił zadrwić z Memphisa Depaya, który na boisko wyszedł ze specjalną opaską na głowie.

Oficjalne konto Euro 2024 postanowiło opublikować zdjęcie gwiazdora "Oranje" na platformie "X", jednak to odpowiedź Podolskiego zyskała ponad 2 razy więcej polubień, kiedy to wrzucił on zdjęcie Joe Pesciego z filmu "Kevin sam w domu", na którym aktor wcielający się w rolę jednego z włamywaczów miał spaloną głowę po jednej z pułapek broniącego domu Kevina.

Internautom od razu przypadła do gustu zaczepna odpowiedź gwiazdora Górnika Zabrze, którą skwitowali emotikonami płaczącymi ze śmiechu.