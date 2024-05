Michał Probierz zaskoczył powołaniami na Euro 2024. Złamał swoją zasadę: Teraz tego nie zrobię

Polscy kibice czekali dziś na godzinę 19:00, kiedy mieli poznać szeroką kadrę na Euro 2024. Choć wczoraj wieczorem portal Meczyki.pl poinformował o wycieku składu, wciąż nie były to potwierdzone powołania. Michał Probierz zapowiadał oficjalny komunikat na środowy wieczór, ale już przed południem publicznie ogłosił 29-osobowy skład. Zrobił to ze sceny podczas spotkania golfowego w Warszawie. To właśnie od tej dyscypliny zaczął przemowę, podczas której przekazał w imieniu PZPN 20 biletów na mecz Polska - Turcja (10 czerwca) dla pasjonatów golfa. W trakcie przemowy niespodziewanie przeszedł od golfa do powołań na Euro 2024. Te pokryły się z wtorkowymi ustaleniami dziennikarzy - w kadrze zabrakło Matty'ego Casha, a znalazło się miejsce dla debiutującego Kacpra Urbańskiego oraz wracającego Arkadiusza Milika.

- To jest 28 zawodników i mam nadzieję, że godnie będą reprezentować ten kraj. Wiadomo, że jeszcze dwóch odpadnie. Jest to zawsze dla trenera bardzo trudne. Dla wszystkich zawodników, którzy nie pojechali - dalej w nich wierzę i dalej jestem z nimi. Wierzę w to, że w przyszłości jeszcze będą reprezentowali te barwy - komentował na gorąco Probierz, który pominął m.in. odkrycia Ekstraklasy z Jagiellonii Białystok - Bartłomieja Wdowika i Dominika Marczuka.

- Wielu młodych zawodników na pewno czekało na szansę. Jak zawsze, nigdy nie robię niczego za plecami, ale teraz akurat w takiej sytuacji jak mistrzostwa Europy, to nie dzwonię do zawodników. Tak że, jest mi przykro, że niektórzy nie jadą, ale oni są częścią tej drużyny i to jest dla nas najważniejsze - zdradził selekcjoner. Pierwszy mecz Polski na Euro 2024 już 16 czerwca z Holandią. Wcześniej - 7 i 10 czerwca - Biało-Czerwoni zagrają sparingi z Ukrainą i Turcją na Stadionie Narodowym w Warszawie.