Samolot zamiast pociągu

Nieoczekiwane kłopoty Holendrów przed półfinałem EURO. Znów zawiódł niemiecki porządek

Holendrzy szykują się do półfinału EURO z Anglią. Okazuje się, że najwięcej problemów mieli nieoczekiwanie z podróżą do Dortmundu, gdzie jutro odbędzie się mecz o awans do wielkiego finału.