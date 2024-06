Polski mistrz rzutu młotem brutalnie po meczu z Holandią na Euro 2024! Nie gryzł się w język, dosadna opinia

Robert Lewandowski wrócił do treningów, ale... Ten jeden szczegół od razu przykuł naszą uwagę!

Polska była skazywana na pożarcie w meczu z Holandią i choć ostatecznie przegrała, to pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Na tyle dobre, że kibice z optymizmem mogą wyczekiwać kolejnych potyczek na Euro 2024. Ekipa Michała Probierza ponownie na boisko wybiegnie w piątek 21 czerwca - tym razem rywalem Biało-Czerwonych będzie Austria.

Szymon Ziółkowski po meczu Polska - Holandia: W sporcie liczy się zwycięstwo, a nie nawet najpiękniejsza porażka

Biorąc pod uwagę fakt, że do 1/8 finału można awansować także z 3. miejsca w grupie, to najbliższy mecz w Berlinie będzie kluczowy dla losów naszej kadry. By marzyć o grze w fazie pucharowej, z Austrią trzeba koniecznie wygrać.

I właśnie na ten aspekt uwagę po starciu z Holandią zwrócił Szymon Ziółkowski. Mistrz olimpijski (2000) i świata (2001) w rzucie młotem w dosadny sposób sprowadził kibiców na ziemię po pierwszej potyczce Polaków na Euro 2024. "Wszystkim zachwyconym wczorajszym meczem polskiej reprezentacji chciałbym przypomnieć, że w sporcie liczy się zwycięstwo, a nie nawet najpiękniejsza porażka. Life is brutal!" - napisał Ziółkowski na platformie "X".

