Przemysław Frankowski o celu i szansach Polski na EURO. Wskazał kadrowicza, który ma to coś i jest czasami... bezczelny

To był pozytywny mecz z Turcją

Wydaje się, że po tych dwóch zwycięstwach reprezentacja Polski jest gotowa do startu na mistrzostwach Europy. - Też mamy takie wrażenie – powiedział Przemysław Frankowski. - Pierwsza połowa była dobra. Stworzyliśmy kilka sytuacji. W drugiej połowie po zmianach trochę gorzej to wyglądało, aczkolwiek stworzyliśmy też bardzo dobre sytuacje. Generalnie myślę, że był to pozytywny mecz. Idealny przeciwnik przed pierwszym meczem z Holandią - ocenił.

Jan Bednarek o sile reprezentacji Polski, szansach na EURO. Padły słowa o pokorze, wartościowych momentach

Jedno i drugie im wychodziło

Można zauważyć zmianę w sposobie gry kadry, która nie czeka tylko na to, co zrobi rywal, ale stara się wykorzystywać swoje atuty. - Staramy się wychodzić spod pressingu – analizował Frankowski. - Długa piłka to jest ostateczność, bo też nie jest łatwa dla napastników. Dlatego staramy się trochę inaczej wychodzić. Wiadomo, że jak już jest gorąco, to trzeba tym dłuższym podaniem zagrać. Ale generalnie jedno i drugie nam wychodziło – stwierdził.

Krzysztof Piątek po meczu z Turcją. Mówi o gotowości do EURO, zmarnowanej sytuacji i talencie Kacpra Urbańskiego [ROZMOWA]

Urbański ma to coś i jest bezczelny

Po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Kacper Urbański, a zwycięską bramkę zdobył Nicola Zalewski. - Widać, że Urbański ma to coś -Frankowski komplementował kolegę. - Jest czasami bezczelny. Fajnie wkomponował się w zespół. Wierzę, że pomoże nam na EURO. Zalewski Co mecz pokazuje, że naprawdę jest filarem tego zespołu. Bierze wiele piłek na swoje barki. I super, bo ten piłkarz ma wielkie umiejętności. Tylko się cieszyć, że nam w tym pomaga – zaznaczył.

Michał Probierz o urazach gwiazd reprezentacji Polski. Selekcjoner mówi co z Robertem Lewandowskim i Karolem Świderskim

Holandia ma wiele jakości

W grupie zagramy z Holandią, Austrią i Francją. O co będzie walczyć polska kadra w starciu z tymi rywalami? - Naszym celem jest wyjście z grupy – wyznał Frankowski. - Każdy powinien w to wierzyć. Ważny jest ten pierwszy mecz. Chcemy dobrze go zacząć. Nasza koncentracja jest na meczu z Holandią. Nastawiamy się, żeby tak grać jak ostatnio. Coraz lepiej to wygląda. Dlaczego mamy tak nie grać przeciwko Holandii czy Francji. Myślę, że można się tego spodziewać, aczkolwiek wiadomo, że Holandia, Austria i Francja mają piłkarzy z dużą jakością i czasem będą gorsze momenty. Ale wierzę, że pozytywnie nastawimy się do tych meczów i pokażemy dobrą jakość piłkarską. Holandia to drużyna, która ma wiele piłkarskiej jakości. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Ale musimy patrzeć na siebie. To jest taki ważny punkt – przyznał pomocnik reprezentacji Polski.

Kacper Urbański objawieniem reprezentacji. Piłkarz bez kompleksów, wie kiedy zacznie strzelać gole [WIDEO]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie