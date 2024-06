i Autor: cyfrasport Marcin Baszczyński

Zagra czy nie zagra?

Robert Lewandowski w szczególnej roli w meczu z Austrią? Oto propozycja byłego reprezentanta Polski

Odliczamy już godziny, a może i minuty do pierwszego gwizdka w meczu Polska – Austria. Już wkrótce powinniśmy poznać wybrańców Michała Probierza na to spotkanie. Czy będzie wśród nich Robert Lewandowski? Po kontuzji odniesionej w kontrolnym meczu z Turcją, nasz kapitan w Hanowerze walczył z czasem, by zdążyć na drugi mecz grupowy. Wziął udział w ostatnich dwóch treningach przed wyjazdem do Berlina, ćwiczył z pełnym obciążeniem. Czy to oznacza występ od pierwszej minuty na Stadionie Olimpijskim?