Robert Lewandowski zachował się jak prawdziwy dowódca! Mocny przekaz kapitana reprezentacji Polski. Wszystko nagrały kamery

Potworna bitwa na trybunach podczas Euro 2024! Przed meczem doszło do grubej rozróby, kibice skoczyli sobie do gardeł

Reprezentacja Polski meczem z Holandią rozpoczęła zmagania na mistrzostwach Europy w Niemczech. Podopieczni Michała Probierza musieli radzić sobie na murawie bez Roberta Lewandowskiego, który w meczu towarzyskim z Turcją nabawił się kontuzji. Biało-czerwoni niespodziewanie objęli prowadzenie w 16. minucie za sprawą Adama Buksy, który świetnie odnalazł się w polu karnym "Oranje". Niestety radość kibiców nie trwała długo, ponieważ niespełna kwadrans później do remisu doprowadził Cody Gakpo. Polacy byli bardzo bliscy wyszarpania chociaż jednego punktu, jednak Wout Weghorst zaliczył wejście smoka i w 83. minucie zdołał pokonać Wojciecha Szczęsnego.

Robert Lewandowski zmotywował kolegów tuż przed meczem. Stanowcze słowa kapitana reprezentacji Polski

Na kanale "Łączy nas piłka" zostało opublikowane nagranie, na którym Lewandowski wygłosił przemowę przed meczem z Holandią. - Wiemy, że nie zabraknie nam zaangażowania. Wiemy, że nie zabraknie nam mobilizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile ta koszulka waży. To jest piękno tego, że to my idziemy na ten mecz. I zróbmy wszystko, żeby to oni nie mieli tego spokoju w rozgrywaniu i zaczęli się nas bać. Tylko od nas to zależy. Dlatego wyjdziemy tam i będziemy robić swoje. Panowie, spełniamy swoje marzenia - przekazał lider reprezentacji Polski.

21 czerwca biało-czerwoni powalczą o pierwsze punkty na Euro 2024 ich rywalem będzie Austria. Szykują się ogromne emocje.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie