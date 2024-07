Szwajcaria gotowa przed wielkim wyzwaniem a EURO. Selekcjoner Murat Yakin mówi o wielkiej bitwie z Anglią

Jerzy Dudek o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

Seksowna bitwa o półfinał EURO! To one zawróciły w głowie gwiazdom Anglii i Szwajcarii

Dlaczego nie mogą pokonać Anglii?

Szwajcaria robi furorę na turnieju. W 1/8 finału odprawiła bez problemów Włochów. Z mistrzami Europy wygrała 2:0. - Graliśmy przeciwko Niemcom i byliśmy dobrzy – powiedział trener Murat Yakin podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Graliśmy przeciwko Włochom, którzy także są wielkim zespołem. Dlaczego nie możemy pokonać Anglii? To duże wyzwanie, ale mój zespół jest gotowy na tę wielką bitwę - podkreślił.

Jerzy Dudek o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

Gdy nie masz wyniku...

Wprawdzie Anglia dotarła do 1/8 finału, ale po każdym meczu jest krytykowana za brak stylu. W meczu ze Słowacją miała dużo szczęścia, bo Jude Bellingham w ostatniej chwili zapewnił drużynie dogrywkę. W niej już na samym początku Harry Kane strzelił gola na wagę promocji do ćwierćfinału. Jednak nawet awans nie zapewnił angielskim piłkarzom taryfy ulgowej. - Gdy masz tak klasowych graczy, a nie osiągasz wyniku, to w Wielkiej Brytanii masz takie problemy - zaznaczył trener Yakin, cytowany przez PAP. - Trochę o tym wiem, na podstawie wydarzeń z ubiegłego roku. Dlatego trzeba skupić się na meczu, a nie na tym, co czytamy w gazetach. Tylko to możemy zrobić jako trenerzy - wyznał szkoleniowiec Szwajcarii.

Seksowna bitwa o półfinał EURO! To one zawróciły w głowie gwiazdom Anglii i Szwajcarii

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Anglia wygra mistrzostwa Europy? Myślę, że tak Nie, nie mają szans