Ukochana Ronaldo pręży biust przed obiektywem. Rozebrana Georgina Rodriguez chwali się piekielnie gorącym ciałem. Potężny żar!

W każdym kolejnym meczu widać było, że Cristiano Ronaldo bardzo chce zwieńczyć swoją karierę na mistrzostwach Europy jakimś sukcesem. Już przed turniejem niemal pewne było, że dla legendarnego piłkarza będzie to ostatnia taka impreza. Potwierdziło się to w trakcie Euro 2024, gdy sam Ronaldo przyznał, że to jego pożegnanie z mistrzostwami Europy. I choć sam zawodnik bardzo się starał, Portugalia musiała pożegnać się z jakimikolwiek marzeniami w ćwierćfinale. Francuzi okazali się lepsi w serii jedenastek i to oni awansowali do półfinału. Piłkarze z Portugalii natomiast mogli rozpocząć wakacje.

Georgina Rodriguez chwali się kształtami na plaży

Cristiano Ronaldo, jak można wywnioskować z wpisów w mediach społecznościowych, zdecydował się na powrót do Arabii Saudyjskiej. Kraj na Bliskim Wschodzie od kilkunastu miesięcy jest drugim domem dla Portugalczyka i można odnieść wrażenie, że czuje się tam znakomicie. Rzecz jasna wraz z piłkarzem jest rodzina, która musiała poczekać na 39-latka ze względu na występy na Euro 2024.

Piłkarz wraz z najbliższymi korzysta z uroków klimatu na Bliskim Wschodzie. Ukochana Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez chętnie dzieli się z fanami chwilami z rodziną. Hiszpańska modelka co rusz publikuje nagrania i zdjęcia z plaży. Jednocześnie nie zapomina, aby pokazać swoje krągłości, które przykuwają uwagę fanów, co można zauważyć bo liczbie polubień postów. Niektóre mają kilka milionów "serduszek".