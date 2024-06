Zbigniew Boniek o występie kapitana kadry z Francją. Tak podsumował grę Roberta Lewandowskiego

Rzut karny na dwa razy

Lewandowski nie zagrał w pierwszym meczu z Holandią, bo leczył kontuzję mięśnia dwugłowego. W kolejnym starciu z Austrią był rezerwowym. Dopiero w ostatnim spotkaniu z Francją wybiegł w pierwszym w składzie. I to właśnie Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego, który zapewnił nam remis z wicemistrzami świata. Jedenastkę powtarzał, bo bramkarz wybiegł za wcześnie, ale obronił jego uderzenie.

Michał Probierz mocno po powrocie z Euro 2024. Stanowcza odpowiedź: Nie planowałem odpoczynku...

Był jednym z najlepszych zawodników

- Jak patrzyłem na Roberta Lewandowskiego, to tak się zastanawiałem, czy cztery dni to jest dużo czy mało - powiedział Zbigniew Boniek na kanale Prawda Futbolu. - Bo cztery dni temu Lewandowski nie mógł grać w pierwszym składzie, a wszedł w 65 minucie. Trzeba powiedzieć, że dziś Lewandowski walczył. Był jednym z najlepszych zawodników. Wychodził, przetrzymywał piłkę itd itd. Czyli gdyby Lewandowski od początku zagrał z Austrią, to ta Austria też musiałby inaczej na to wszystko patrzeć. Potem gdzieś by się tam załóżmy w tej 60-70 minucie wykończył. Czasami zawodnicy przełamują swoje słabości, łapią drugi oddech - analizował legendarny reprezentant Polski.

Brutalna ocena słabości Polaków na EURO. Były reprezentant wskazał jasno problem Biało-Czerwonych

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Polacy wrócili z nieudanego Euro 2024. Kibice gorąco przywitali ich na lotnisku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.