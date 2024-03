Sochan wzmocni kadrę w walce o igrzyska olimpijskie. Mamy oficjalne potwierdzenie

Do tej pory skrzydłowy San Antonio Spurs zagrał tylko w jednym meczu kadry, w 2021 roku, jeszcze przed angażem w lidze zawodowej. Mimo że Ostrogi są jedną z najgorszych drużyn ligi, to dla Sochana marzec 2024 był najlepszym miesiącem w tym sezonie. Notuje w tym okresie świetne średnie: 13,7 pkt, 8,4 zbiórek i 3,2 asyst na mecz. Takie liczby pokazują jak uniwersalnym jest zawodnikiem, a trzeba pamiętać, ze Sochan to także ostoja defensywy. Zwykle dostaje do pilnowania najgroźniejszych graczy rywali.

Trener Śląska Wrocław zwolniony. Klub podziękował Jackowi Winnickiemu, padło nazwisko następcy

Tak solidne wzmocnienie z pewnością przyda się kadrze, a to, że Jeremy’ego zobaczymy na zgrupowaniu Biało-Czerwonych, jest praktycznie przesądzone, bo przeszkód nie stawiał jego pracodawca.

Prezes PZKosz potwierdza

– Jeremy potwierdził Łukaszowi Koszarkowi (dyrektor reprezentacji Polski, który ostatnio odwiedził naszego gracza w USA – red.), że przyjedzie na eliminacje do igrzysk – przekazuje „Super Expressowi” prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. – Miejmy nadzieję, że dojdzie też do występu olimpijskiego, a w tej chwili przede wszystkim trzymam kciuki za jego zdrowie i udane występy w NBA.

Kilka dni wcześniej w portalu PZKosz opublikowano wypowiedź Łukasza Koszarka na temat Sochana, która także brzmiała optymistycznie

Czy Jeremy Sochan zagra latem w kadrze koszykarzy? Dyrektor reprezentacji zabrał głos

– W sprawie Sochana spotkaliśmy z kilkoma osobami z managementu San Antonio Spurs i mogę dziś powiedzieć, że jesteśmy pozytywnie nastawieni – powiedział Koszarek. – Czym innym jest ustalanie ważnych kwestii przez telefon czy maile, a czym innym podczas rozmowy twarzą w twarz. Wyraziliśmy gotowość współpracy ze Spurs w każdym aspekcie, aby Jeremy mógł dołączyć do zgrupowania kadry latem. Oczywiście jest kilka warunków, o których na razie nie chcę mówić. Mogę zdradzić, że najważniejsze będzie zdrowie Jeremy’ego. To jest klucz, który bardzo pomoże nam i jemu otworzyć kolejne drzwi.

Awantura z Sochanem, rzucił się do bójki. Koszykarze starli się jak bokserzy, trzeba ich było rozdzielać [WIDEO]

Zgrupowanie kadry rozpocznie się w czerwcu. Kwalifikacje olimpijskie Polacy rozegrają w Walencji na początku lipca. W grupie zmierzą się z Finlandią i Bahamami, a po ewentualnym awansie do półfinału naszym rywalem będzie ktoś z trójki Angola, Liban, Hiszpania. Jedynie zwycięzca turnieju zagra na igrzyskach.