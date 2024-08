i Autor: Cyfra Sport 14. dzień igrzysk RELACJA NA ŻYWO: Natalia Kaczmarek

14. dzień igrzysk RELACJA NA ŻYWO: Natalia Kaczmarek o krok od medalu, Sułek walczy w siedmioboju igrzyska w Paryżu 9.08.2024 na żywo WYNIKI

Igrzysk olimpijskie, które odbywają się od kilkunastu dni w Paryżu powoli zbliżają się do końca, jednak nie oznacza to braku kolejnych startów z udziałem reprezentantów Polski. Na swój występ w wielkim finale wciąż czekają siatkarze, ale zanim do tego dojdzie, znów będziemy świadkami ogromnych emocji chociażby na stadionie lekkoatletycznym, gdzie Natalia Kaczmarek pobiegnie w finale na 400 metrów i może zdobyć dla Polski kolejny medal.