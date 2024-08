Natalia Kaczmarek brązową medalistką igrzysk Paryż 2024! Medal wyszarpany na ostatnich metrach!

To, co stało się z Igą Świątek wywołało lawinę. Polacy nie odpuszczą tej sprawy, są oficjalne pisma

IO Paryż 2024 przyniosło polskim fanom sporo przykrych zaskoczeń. Już sam fakt, że Iga Świątek sięgnęła „tylko” po brąz, będąc faworytką do złota, było dla polskich fanów niemiłą niespodzianką. Niestety, starty lekkoatletyczne, często tak udane dla Biało-Czerwonych, nie przyniosły pocieszenia – nie zdobyliśmy żadnego medalu choćby w rzucie młotem, w którym ostatnio nasi zawodnicy i zawodniczki brylowali, słabo również radziliśmy sobie m.in. w sztafetach, które w Tokio potrafiły bardzo pozytywnie zaskoczyć. Wciąż jest jednak szansa i to na parę medali w lekkoatletyce, a jedną z była Natalia Kaczmarek, która bardzo dobrze radziła sobie w ostatnim czasie w biegu na 400 metrów. Polka to obecna wicemistrzyni świata z 2023 roku i mistrzyni Europy z 2024 roku! Natalia Kaczmarek bardzo dobrze pokazała się już także na samych igrzyskach, najpierw wygrywając swój bieg eliminacyjny, a później także półfinał. Wiadomo było, że o złoto będzie bardzo trudno i widać było to w samym biegu, gdy przy wyjściu na ostatnią prostą wydawało się, że Kaczmarek może spaść na 4. lub 5. miejsce. Wówczas jednak wykrzesała z siebie jeszcze więcej sił i ostatecznie utrzymała trzecią pozycję za Paulino i Naser.

20:11

To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę!

20:09

Złoto zdobyła Paulino z Dominikany, srebro natomiast Naser z Bahrajnu.

20:08

Na ostatniej prostej wydawało się, że Kaczmarek straci medal, ale utrzymała swoją trzecią pozycję.

20:06

JEEEEEEEEEEEEEST BRĄZOWY MEDAL!!!

20:05

Ruszyły!

20:04

Za chwilę start!

20:03

Kaczmarek wchodzi na bieżnię, ruszy z 7. toru.

20:02

Zawodniczki, wśród nich Natalia Kaczmarek, wychodzą już z tunelu!

19:59

Wciąż czekamy na wyjście biegaczek.

19:53

Już za kilka minut Natalia Kaczmarek i inne biegaczki na 400 metrów powinny pojawić się na torze.

19:49

Mamy nadzieję, że aura nie przeszkodzi zawodniczkom, bowiem nad stadionem bardzo mocno pada.

19:42

Do tej pory Polacy zdobyli na tych igrzyskach 6 medali, ale żadnego w lekkoatletyce. Dlatego fani tym bardziej wierzą w dobry start Natalii Kaczmarek, by w końcu tę niemoc przełamać.

19:40

Przypomnijmy, że Natalia Kaczmarek to obecna wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy.

19:30

Witamy w relacji na żywo ze startu finałowego w biegu na 400 metrów kobiet, w którym, mamy nadzieję, główną bohaterką będzie Natalia Kaczmarek! Start finału o godzinie 20:00.