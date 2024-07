299. medal w letnich igrzyskach. Klaudia Zwolińska wygrała bitwę nad Marną

Jej finałowy przejazd w konkurencji K1 (kajak klasyczny) był wręcz znakomity. Polka miała w połowie trasy czas lepszy od zwyciężczyni, aktualnej mistrzyni świata Jessiki Fox z Australii. Lekkie zatrzymanie przed bramką nr 17 spowodowało, że Klaudia dopłynęła na srebrnej pozycji.

Zwolińska nie tylko pokonała rywalki, ale także presję oczekiwań, jaka na niej była wywierana. Chociaż sprawiała wrażenie, że się nią nie przejmuje...

- Cieszę się z tego, że ludzie widzą we mnie kandydatkę do medalu – mówiła „Super Expressowi” przed odlotem do Paryża. - Gdyby było inaczej, nikt by nie oglądał moich startów. Bo po co oglądać konkurencje, w których nie mamy szans? Ale nie jestem sama. Mamy mocną drużynę i szanse, by walczyć na wyczekiwany od 24 lat medal w slalomie.

Tyle lat minęło od jedynego dotąd polskiego medalu olimpijskiego w slalomie kajakowym.

25/07/2024 DCH Szeregowa Zwolińska płynie po medal

Spełniło się pierwsze pragnienie kajakarki z Nowego Sącza. Wierzymy, że po tym sukcesie spełni się i drugie. Zwolińska od ubiegłego roku jest szeregową wojska. Liczyła na awans po udanych igrzyskach.

A konkurencja K1 to dopiero pierwsza z trzech, w jakich nasza medalistka startuje w tych igrzyskach. Przed nią kanadyjka C1 oraz tzw. cross.