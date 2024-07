i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek

ważne słowa kapitana

Bartosz Kurek brutalnie szczerze o poprzednich porażkach na IO. Tak chce poradzić sobie z pamięcią o nich

Bartosz Kurek to jedna z najważniejszych postaci w reprezentacji Polski siatkarzy. IO Paryż 2024 będą jego czwartą imprezą tej rangi, co z jednej stroni czyni go jednym z najbardziej doświadczonych zawodników, ale też pamięć o porażkach może mieć na niego wpływ na obecnych zawodach, co sam przyznał. Kapitan polskiej kadry zdradził też w rozmowie z „Faktem”, jak zamierza podejść do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.