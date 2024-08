Daria Pikulik wicemistrzynią olimpijską! Polska sensacja na zakończenie igrzysk olimpijskich w Paryżu! Jest dziesiąty medal!

Gdy już szykowaliśmy się do podsumowania igrzysk olimpijskich w Paryżu i ubolewaliśmy nad faktem, że biało-czerwoni zdobyli tylko dziewięć medali, co byłoby najgorszym wynikiem od igrzysk w Melbourne w 1956 roku, jedną z największych sensacji w polskiej ekipie sprawiła Daria Pikulik. Pochodząca ze Skarżyska-Kamiennej zawodniczka dzielnie walczyła w omnium, a więc wieloboju w kolarstwie torowym. Konkurencja ta składa się z scratchu, wyścigu eliminacyjnego, wyścigu na tempo oraz z wyścigu punktowego. I to ostatnia rywalizacja zadecydowała, że Pikulik sięgnęła po srebro!

Daria Pikulik wicemistrzynią olimpijską! Gigantyczna sensacja w wykonaniu Polki!

Bo zaczęło się źle. W scratchu Pikulik zajęła dopiero czternaste miejsce, co dawało jej zaledwie czternaście punktów. Zdecydowanie lepiej poradziła sobie w wyścigu na tempo, gdzie zajęła trzecie miejsce, ale w wyścigu eliminacyjnym znów straciła sporo i przed ostatnią konkurencją zajmowała ósmą lokatę z dorobkiem 72 punktów. Do podium traciła aż 24 "oczka" i potrzebowała sportowego "cudu", aby wywalczyć medal.

Pikulik stanęła jednak na wysokości zadania i jak lwica walczyła o punkty w wyścigu punktowym. Systematycznie zmniejszała dystans do podium, a kluczowe okazały się dwa ataki reprezentantki Polski. Pikulik dwukrotnie nadrobiła kółko do peletonu, co w wyścigu punktowym jest równoznaczne z uzyskaniem 20 punktów za jedno nadrobione okrążenie. I przede wszystkim te ataki sprawiły, że Pikulik wskoczyła na podium i zdobyła upragniony medal!