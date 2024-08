Dariusz Szpakowski grzmi po plotkach na swój temat. Ostro przejechał się po dziennikarzach, nie mógł tego tak zostawić

Ostra odpowiedź Dariusza Szpakowskiego na niedawne doniesienia

Igrzyska olimpijskie chylą się już ku końcowi, więc naturalnym stało się pytanie, kto skomentuje ceremonię zamknięcia IO Paryż 2024. W Polsce jest to o tyle paląca sprawa, że właśnie za swój komentarz na antenie TVP podczas ceremonii otwarcia Przemysław Babiarz został zawieszony. W piątek, 9 sierpnia, portal Meczyki.pl podał informację, jakoby Przemysław Babiarz został odsunięty od komentowania ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich Paryż 2024, a w roli tej zastąpić go miał Dariusz Szpakowski, który wystąpić miał w parze z Jarosławem Idzim. Informacje te bardzo dosadnie zdementował sam Szpakowski wpisem w sieci.

Dariusz Szpakowski, który zapisał się w historii polskiego komentarza sportowego, pracował niedawno przy Euro 2024, gdzie skomentował finał, a później pojawił się także w trakcie igrzysk olimpijskich Paryż 2024, komentując choćby zawody wioślarskie. Sam jednak zaznaczył, że nigdy nie było możliwości, aby to on komentował ceremonię zamknięcia. – Są granice dobrego smaku! Są granice pogoni za klikalnością. Jesteśmy blisko obłędu. Nie miałem i nie będę komentował ceremonii zamknięcia igrzysk – napisał dobitnie Szpakowski, ale to nie koniec – Pamiętajcie koledzy, jeśli nie macie szacunku do własnego nazwiska, to szanujcie nazwiska innych – dodał mocno Szpakowski. Przypomnijmy, że ceremonia igrzysk olimpijskich Paryż 2024 odbędzie się w niedzielę, 11 sierpnia, o godzinie 21:00.