Donald Tusk błyskawicznie zareagował na porażkę Polaków z Francją. „Przebolejemy”

Nikt nie ma do siatkarzy pretensji za porażkę, wszyscy raczej biją brawa za kapitalną walkę na tych igrzyskach olimpijskich. Bo droga Polaków do finału, choć trudna i wyboista, będzie przez kibiców siatkówki wspominana przez długie lata. Naszym siatkarzom należą się ogromne brawa. Zdobyli właśnie pierwszy od 1992 roku medal olimpijski dla Polski w sportach drużynowych. Wówczas to srebro wywalczyła olimpijska reprezentacja piłkarska prowadzona przez Janusza Wójcika. Wredy biało-czerwoni przegrali z faworyzowaną Hiszpanią, która była gospodarzem. Teraz pokonał nas również gospodarz – Francja.

Donald Tusk do siatkarzy: Daliście nam dużo radości!

Teraz ten kolejny srebrny medal smakuje doskonale. Również Donaldowi Tuskowi, który postanowił od razu skomentować porażkę Polaków. „Daliście nam, Panowie, bardzo dużo radości, więc jakoś przebolejemy ten finał. Serdeczne dzięki!” - napisał na platformie „X” szef polskiego rządu. Przypomnijmy, że w Paryżu na trybunach reprezentację Polski dopingował prezydent RP Andrzej Duda.

Wilfredo Leon o przygotowaniach do kwalifikacji olimpijskich

