Dramatyczne informacje tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Gigantyczny chaos wisi w powietrzu, paraliż jaki trudno sobie wyobrazić

Igrzyska olimpijskie to jedna z największych imprez w świecie sportu. W 2024 roku wydarzenie odbędzie się w Paryżu w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. Do stolicy Francji niebawem zamelduje się ogromna liczba sportowców z całego świata, co więcej na pewno do tego trzeba doliczyć całe sztaby szkoleniowe, a przede wszystkim kibiców. Jednak portal "cbsnews.com" podał dość dramatyczne informacje dotyczące, że związki zawodowe pracowników francuskich lotnisk wezwały do strajku na chwile przed rozpoczęciem imprezy. Warto zaznaczyć, że w trakcie igrzysk dziennie ma być obsługiwana kolosalna liczna osób, czyli 350 tys. osób. Natomiast termin strajku został wyznaczony na 17 lipca, czyli dzień przyjazdem pierwszych zagranicznych sportowców.

Sonda Czy będziesz śledził igrzyska olimpijskie w Paryżu? Tak Nie

Igrzyska olimpijskie w Paryżu owiane skandalem? Szokujące wieści

Komunikat związków zawodowych do mediów został wystosowany w jasnym przekazie. - Walne Zgromadzenie dało nam mandat do rozpoczęcia akcji strajkowej w dniu 17 lipca - można przeczytać. Praca na lotnisku podczas takiej imprezy ma być o wiele gorsza niż na co dzień, co jest w pełni zrozumiałe. Związki zawodowe domagają się takich udogodnień jak choćby "premia olimpijska". Na lotnisku Roissy-Charles-de-Gaulle ma powstać nowy, tymczasowy terminal dla bagażów ponadgabarytowych, gdzie zawodnicy będą mogli transportować takie sprzęty jak: rowery, czy tyczki do skoku o tyczce.