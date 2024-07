i Autor: AP Iga Świątek

Trenuje w Paryżu

Duże poruszenie po tym nagraniu z Igą Świątek. Widok, który uradował jej fanów. Nadchodzi wielki moment

Najbliższy piątek będzie dniem, w którym oficjalnie rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. I jak co cztery lata polscy kibice wierzą, że reprezentacja Polski przywiezie kilka, a może nawet kilkanaście medali. Jedną z nadziei na olimpijski krążek jest Iga Świątek. Tenisistka przeniosła się już do Paryża i miała okazję potrenować na obiektach Rolanda Garrosa, co uwieczniono na nagraniu.