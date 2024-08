IO Paryż 2024: 16. dzień igrzysk w Paryżu relacja na żywo. Wyniki live igrzysk dzisiaj 11.08.2024 niedziela NA ŻYWO

Jest o co walczyć

Nieco ponad dwa tygodnie sportowej rywalizacji dziś będzie miało swój finał. Jak zwykle czas biegnie nieubłaganie i piętnaście dni rywalizacji w Paryżu przemknęło błyskawicznie. Podczas nieco ponad dwóch tygodni walki o medale w stolicy Francji nie zabrakło polskich emocji, choć biało-czerwoni spodziewali się nieco więcej. Dziewięć zdobytych medali jest wynikiem słabym i trudno wierzyć, aby w niedzielne popołudnie ten dorobek się zmienił, ponieważ Polacy w kolarstwie torowy musieliby sprawić ogromną sensację. Bo to m.in. kolarstwo torowe będzie rozgrywane w ostatni dniu igrzysk. Co czeka nas jeszcze przed ceremonią zamknięcia? Poznamy mistrzynie olimpijskie w siatkówce, a o złoto Stany Zjednoczone powalczą z Włoszkami. Również w piłce ręcznej zostaną rozdane medale. W meczu o brąz zagrają Hiszpanie i Słoweńcy, a w starciu o najcenniejszy krążek Dania powalczy z Niemcami. Również w zapasach pozostały jeszcze medale do rozdania. Emocje na igrzyskach w Paryżu powinny zakończyć się około godziny 17, gdy zakończy się mecz koszykarskiego finału pań.

9:00

Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z ostatniego dnia igrzysk olimpijskich w Paryżu!