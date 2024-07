Joanna Wołosz jednym zdaniem rozbroiła wszystkich fanów. Tak reprezentantka Polski zareagowała na to spotkanie, oaza spokoju

Igrzyska olimpijskie to jedna z największych imprez sportowych dla siatkarek i siatkarzy. Kibice "biało-czerwonych" mają powody do radości, ponieważ obie reprezentacje na ostatnim turnieju Ligi Narodów pokazały się z bardzo dobrej strony. Panie wywalczyły drugi rok z rzędu brązowy medal, natomiast panowie nie zdołali powtórzyć sukcesu sprzed roku - złotego medalu, ale stanęli na najniższym stopniu podium, co też jest uznawane za udany występ w tych rozgrywkach. Jeszcze kilka dni temu kibice zastanawiali się kto znajdzie się w gronie powołanych wśród kobiet i mężczyzn, ponieważ należy zaznaczyć, że na igrzyskach olimpijskich jest specjalny wymóg 12 nazwisk plus jedna dla "medycznego jokera".

Bezpośredni przekaz Joanny Wołosz. Rozgrywająca nie mogła się powstrzymać

Joanna Wołosz to bez wątpienia jedna z liderek reprezentacji Polski. Rozgrywająca ma na swoim koncie wiele klubowych tytułów m.in. kilka mistrzostw Polski i Włoch, a przede wszystkim może się pochwalić dwoma złotymi medalami w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Siatkarka często udziela się w mediach społecznościowych, tym razem dodanym postem rozbroiła wielu fanów. - Takie zdjęcie oznacza tylko jedno. MEDIA DAY na kadrze - w taki sposób podsumowała dzień medialny.

"Biało-czerwone" rozpoczną zmagania na imprezie w Paryżu 28 lipca, gdzie zmierzą się z Japonią. Kolejnymi rywalkami będą kolejno: Kenia (31.07) oraz Brazylia (4.08).