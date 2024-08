Kim jest Aleksandra Kałucka, polska medalistka olimpijska? Sylwetka, rodzina, osiągnięcia

Ogromne pieniądze dla Oli Mirosław i Aleksandry Kałuckiej za medal na igrzyskach w Paryżu! Wielki sukces we wspinaczce sportowej

Aleksandra Kałucka to kolejna polska medalistka olimpijska na igrzyskach w Paryżu. Polka fenomenalnie zaprezentowała się już w poniedziałek, znakomicie prezentując się w kwalifikacjach i pierwszych rundach. Podczas środowego ćwierćfinału wygrała swój bieg, co zapewniło Polsce medal, ponieważ w półfinale przyszło jej mierzyć się z Aleksandrą Mirosław. Obie panie zakończyły bieg z uśmiechami i mimo porażki, Kałucka wiedziała, że pobiegnie po brąz. I go zdobyła!

IO Paryż 2024: Kim jest Aleksandra Kałucka, polska brązowa medalistka?

Aleksandra Kałucka już w 2012 roku startowała w zawodach dla młodzików i dzieci i pokazywała ogromny talent. Ten sport uprawia razem ze swoją siostrą bliźniaczką Natalią Kałucką, która na igrzyska nie mogła pojechać ze względu na limity reprezentacyjne.

- Nie wiem, co się wydarzyło. Jestem mega wdzięczna. Chciałbym podziękować mojej siostrze, bez której by mnie tu nie było. Jest super – powiedziała na gorąco Kałucka po zdobyciu brązowego medalu.

Kałucka w swoim dorobku ma złoto Pucharu Świata za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej w sezonie 2022. W Monachium na mistrzostwach Europy w tym samym roku zdobyła także srebrny medal. Do tej pory na mistrzostwach świata dwukrotnie zajmowała czwarte miejsce (2018 i 2023).

