Kim jest Kamil Semeniuk? Sylwetka polskiego siatkarza: dziewczyna, rodzina, sukcesy, reprezentacja, klub

Kim jest Kamil Semeniuk? Siatkarz reprezentacji Polski

Kamil Semeniuk to jeden z tych reprezentantów Polski, który swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w ekipie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W 2015 roku urodzony w 1996 roku siatkarz rozpoczął swoją seniorską karierę w klubie z jego rodzinnego miasta i razem z ZAKSĄ dominował na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając mistrzostwo, Pucharu i Superpuchar Polski oraz dwukrotnie Ligę Mistrzów. W 2022 roku przeniósł się do Włoch, gdzie gra do dziś, reprezentując barwy Perugii.

Kamil Semeniuk - klub

Po przeprowadzce do słonecznej Italii, Kamil Semeniuk szybko stał się jedną z ważniejszych postaci w ekipie Perugii, niejednokrotnie będąc jednym z najważniejszych zawodników na boisku, co spotkało się ze specjalnym traktowaniem Polaka ze strony włoskich fanów. Od kiedy Semeniuk zasilił szeregi włoskiego klubu, sięgnął już po mistrzostwo i Puchar Włoch, a także dwukrotnie Klubowe Mistrzostwo Świata.

Dziewczyna Kamila Semeniuka. Rodzina Kamila Semeniuka

Kamil Semeniuk ma poukładane nie tylko życie zawodowe, ale również to prywatne. Od lat tworzy on szczęśliwy związek ze swoją partnerką Katarzyną Dybciak i para planuje już nawet ślub. Ze względu na igrzyska olimpijskie w Paryżu i chęć przywiezienia do Polski medalu, siatkarzowi udało się przekonać swoją ukochaną do przełożenia zaślubin na sierpień 2025 roku. Para poznała się jeszcze w czasach, kiedy Kamil Semeniuk grał w młodzieżowym zespole ZAKSY.

Kamil Semeniuk - sylwetka

Kamil Semeniuk

Data urodzenia: 16.07.1996

Klub: Sir Safety Conad Perugia

Numer: 16

Najważniejsze sukcesy reprezentacyjne:

Liga Narodów: złoto (2023), srebro (2021), brąz (2022, 2024)

Mistrzostwa Europy: złoto (2023), brąz (2021)

Mistrzostwa świata: srebro (2022)

Najważniejsze sukcesy klubowe: