Jest o co walczyć

Ukochany Klaudii Zwolińskiej powiedział o jej medalu! Jasna deklaracja, to ma się zdarzyć na następnych Igrzyskach!

Paryż 2024: Klaudia Zwolińska już odebrała srebrny medal! Uśmiech nie schodził jej z twarzy

Klaudia Zwolińska od samego początku pokazywała, że jest bardzo mocna. Zarówno pierwszy, jak i drugi bieg eliminacyjny był dla niej bardzo udany i uplasowała się ona w czołówce, przegrywając tylko z Australijką Fox. W półfinale lepsza od niej była jedynie Niemka Funk i wydawało się, że to właśnie będą najgroźniejsze rywalki w walce o medal na IO Paryż 2024.

W najważniejszym biegu Fox znów była najlepsza i wydawało się, że jej czasu nikt nie dosięgnie. Nie udało się to także Polce, ale uplasowała się ona na drugim miejscu i czekała już tylko na to, co zrobi Funk. Ta płynęła wybitnie, miała lepszy czas nawet od Fox, ale popełniła fatalny błąd, ominęła bramkę i nie miała już szans na dobre miejsce. Tym samym mistrzynią olimpijską została Fox, Zwolińska wicemistrzynią, a trzecie miejsce zajęła Brytyjka Woods.

Tuż po zakończonych zawodach odbyła się ceremonia wręczenia medali i nasza reprezentantka może cieszyć się srebrnym medalem już teraz! Uśmiech całej trójce zawodniczek nie schodził z twarzy przez całą ceremonię i trudno się im dziwić. Medal to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale też i ogromna premia finansowa! Sprawdź, ile zarobiła Klaudia Zwolińska za swój wspaniały występ w kajakarskim slalomie K-1 kobiet!