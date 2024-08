Konsternacja po tym, co Ewa Swoboda pokazała do kamery! Dziesiątki milionów zobaczyły to nagranie

Po swoim biegu w półfinale igrzysk w Paryżu na 100 metrów, Ewa Swoboda musiała poczekać na wyniki kolejnych zawodniczek i niestety ostatecznie nie było jej dane powalczyć o medal, bowiem do awansu zabrakło jej jednej setnej sekundy. Polska sprinterka pomimo prób powstrzymania emocji uroniła łzę podczas rozmowy z "TVP Sport" i obiecała swoim fanom, że podczas kolejnych igrzysk, które odbędą się w 2028 roku w Los Angeles wystąpi już w finale. To jednak nie nagranie płaczącej Polki od kilkudziesięciu godzin robi prawdziwą furorę na platformie "X". Niespodziewanie krótkie nagranie z udziałem pochodzącej z Żor sprinterki obejrzało już 40 milionów internautów. Wszystko bowiem przez fakt, że niewiele osób domyśla się co właściwie swoboda chciała przekazać swoimi gestami skierowanymi do kamery.

Na profilu "Out of Context Human Race" na platformie "X", które obserwowane jest przez 4 miliony użytkowników niespodziewanie pojawiło się krótkie nagranie z Ewą Swobodą, gdzie przygotowująca się do biegu sprinterka najpierw salutowała prawą ręką, po czym postanowiła zrobić to samo drugą dłonią. Nagranie w zaledwie kilkadziesiąt godzin zostało polubione przez ponad 320 tysięcy osób, a zasięgi nagrania sięgają 40 milionów. Wielu użytkowników nie rozumie jednak, co pokazuje Swoboda i dlaczego.

Wiele postów z podanym dalej nagraniem z Ewą Swobodą zastanawia się nad tym, dlaczego Polka najpierw przyłożyła do czoła prawą rękę, jednak po zreflektowaniu się i uniesieniu palca postanowiła zrobić to samo lewą ręką. - Salut wojskowy odbywa się prawą ręką. Zmieniła rękę na lewą, żeby się przywitać. - wyjaśniał jeden z użytkowników w tym doszukując się zachowania Swobody.