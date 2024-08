Mieszkanie dla Julii Szeremety! Trener Zbigniew Raubo przyłącza się do akcji "Super Expressu"

Julia Szeremeta wypaliła w sprawie finału olimpijskiego. Nie ukrywa mocnej opinii, to powinno zostać dokładnie sprawdzone!

Wielcy przyłączają się do akcji

Sobotnią walką Julii Szeremety z Lin Yu-Ting żyła cała bokserska Polska i nie tylko. Zawodniczka z Chełma przeszła piękną drogę do olimpijskiego finału, który odbył się na obiekcie im. Philippe'a Chatriera, miejsce najbardziej znane fanom tenisa. W pojedynku o złoto silniejsza okazała się Tajwanka Lin Yu-Ting, która wygrała starcie w sposób zdecydowany (5-0). Brak złota oznacza... brak mieszkania. Tylko mistrzowie olimpijscy mieli dostać w nagrodę "własny kąt".

Wspinaczka Aleksandra Mirosław za złoto otrzyma 250 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje i mieszkanie. Srebrni medaliści dostaną 200 tys. zł, diament, obraz i voucher na wakacje, a brązowi medaliści zgarną 150 tys. zł, a także diament, obraz i voucher na wakacje.

Wyszło na jaw, że Julia Szeremeta nie żyje w luksusach, lecz w bardzo skromnych warunkach. Z rodziną w Lublinie. My chcemy, by to się zmieniło. Uważamy, że mimo zdobycia "tylko" srebrnego medalu olimpijskiego, powinna dostać własne lokum.

– Mieszkanie jej się należy i musi je dostać – zaznacza trener Zbigniew Raubo. – Myślę, że to nie problem, aby zadzwonić do prezydenta Lublina i zapytać, dlaczego nie chce dać dziewczynie co mieszka z rodzicami, mieszkania w ramach promocji – rzucił legendarny trener boksu.

– W finale Julka nie była już taka techniczna i fajna, trochę ten finał ją przytłoczył. Robiła wszystko, co była w stanie i tyle. Ważne walki nie zawsze są piękne. Nikt jej nie zarzuci kunktatorstwa, asekuracji, robiła wszystko, na co było ją stać. Jako jedyny głośno mówiłem, że ona boksowała, jakby nie wiedziała, że jest na igrzyskach. Kurczę, chyba nikt jej nie powiedział. Walczyła swobodnie, beztrosko, z dziecięcą fantazją – opisywał nam trener Raubo.

Uznany szkoleniowiec nawet ma inny jasny pomysł, jak Julii Szeremecie pomóc. – Jesteśmy w stanie pięknie pomagać. Chciałbym, by Julia też otrzymała pomoc. Nie znajdzie się jedno mieszkanie dla wicemistrzyni olimpijskiej? Podpiszę się pod każdą petycją, która da Julii mieszkanie. Pan Piesiewicz zna tylu sponsorów, ma tyle znajomości, że jak jeden z nich da jej mieszkanie, to chyba nie zbiednieje – dodał.

Julia Szeremeta: - Mam nadzieję, że teraz i młodzi i starzy zainteresują się boksem