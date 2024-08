O której mecz Polska - USA? Kiedy Polki zagrają w ćwierćfinale igrzysk w Paryżu?

Polskie siatkarki już po dwóch meczach fazy grupowej, kiedy pokonały 3:1 Japonki i 3:0 Kenijki, zapewniły sobie upragniony awans do ćwierćfinału igrzysk w Paryżu i podobnie jak w przypadku męskiej reprezentacji, w ostatnim meczu w grupie miało wyjaśnić się, czy to biało-czerwone, czy Brazylijki wyjdą z pierwszego miejsca. Podopieczni Nikoli Grbicia szykują się już do ćwierćfinału ze Słowenią, a teraz zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavarinigiego mogą szykować się do walki ze Stanami Zjednoczonymi po tym, jak Brazylijki okazały się nie do przejścia i ograły nasze siatkarki 0:3 pomimo pięknej i heroicznej walki w drugim secie, gdzie padł wynik 38:36 dla ekipy z Ameryki Południowej.

Zanim zawodniczki rozpoczęły rywalizację podczas ostatniego dnia zmagać kobiet wiadomo już było, że awans do ćwierćfinału wywalczyły reprezentacje Brazylii, Polski, Włoch, Turcji, USA, Serbii, Chin i Dominikany. Jedyną niewiadomą było jednak to, które zespoły trafią na siebie w ćwierćfinale. Teraz wszystko jest już jasne.

Po tym, jak polscy siatkarze rozegrają swój mecz ćwierćfinałowy ze Słowenią już w poniedziałek 5 sierpnia o godzinie 9:00, zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego wyjdą na boisko zaledwie jeden dzień później. Już teraz wiadome jest, że ćwierćfinał igrzysk w Paryżu Polska - USA odbędzie się we wtorek 6 sierpnia. Polskie siatkarki mają więc chwilę na regenerację oraz przemyślenie tego, co działo się na boisku w meczu z Brazylijkami. Godzina rozpoczęcia meczu Polska - USA nie została jeszcze podana przez organizatorów.